缺德！名教練力挺NBA總裁 遭中國網民咒：早日與亡妻相聚

2019-10-09 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）發推特挺香港反送中，導致中國官、民對NBA強烈不滿。對此，馬刺名教練帕波維奇（Gregg Popovich）受訪時力挺NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）的「言論自由」說。沒想到竟有大量中國在網路上留言「祝帕波維奇早日與他的妻子相聚」，而帕波維奇的愛妻已於去年4月過世。

火箭總管莫雷日前在推特上發文挺港，席爾瓦多次表態支持莫雷擁有言論自由，引發中國官媒、藝人和民眾強烈反撲，宣布停止轉播賽事、嗆聲抵制，但席爾瓦無懼壓力，堅拒對此致歉。對此，帕波維奇受訪時力挺席爾瓦，表示席爾瓦當年處理前快艇老闆的種族歧視言論時處理得當，也現身過同志遊行，力挺LGBT族群，「席爾瓦是一名非常開明的領導者」。

沒想到，帕波維奇受訪言論被轉載至中國體育官媒《虎撲》後，竟有大量中國網民在底下留言「祝他早日與妻子相聚」、「祝他和兒子與妻子一家三口團聚」、「我直接祝他全家與妻子相聚」、「一家人就該整整齊齊」；有其他網友看不下去，表示禍及家人的言論太過分；也遭反嗆「已經相當收斂了」、「裝聖母？」、「攻擊的好」、「一點都不過分」。

帕波維奇結褵40載的愛妻艾倫（Erin Popovich），去年4月19日因病過世，享壽67歲。帕波維奇和艾倫育有2子，他們還擁有兩名孫子。

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