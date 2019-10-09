NBA球迷號召穿「撐港黑衣」觀賽 募資已遠超過百萬

2019-10-09 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日發推文支持香港自由，隨後NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）也表態力挺莫雷擁有言論自由，中國開始抵制NBA，《央視》宣布暫停轉播NBA季前賽。美國球迷在網站發起募資，邀請NBA球迷穿著黑衣到球場觀看開幕賽，目前已經募得4.3萬美元。

美國網友在募資網站「gofundme」發起群眾募資，預計在本月22日（美國時間）洛杉磯湖人與洛杉磯快艇在史戴普斯球場（Staples Center）的開幕賽，球場外將發送「STAND WITH HONG KONG」（撐香港）字樣的黑色T恤，同時附上小卡解釋活動理由。

發起人指出，中國共產黨僅因為莫雷的挺港言論就封殺休士頓火箭隊，對於中國來說，NBA只剩下29隊，因為火箭隊已經被淘汰了，這種從上至下的嚴厲審查是愚蠢的。發起人說，因此，如果在洛杉磯湖人對洛杉磯快艇在史戴普斯球場的開幕戰，NBA球迷穿著「STAND WITH HONG KONG」集體表達自由，這不是很有趣嗎？

這項募資活動在7日展開，募資原本預定在2萬美元（約新台幣61.6萬元），目前的募資金額來到4.3萬美元（約新台幣134萬元）。發起人說，這已經遠遠超過當初的募款目標，已經夠在史戴普斯球場開幕戰發放T恤，剩餘的錢將會印製更多T恤到其他球場，或是捐贈給民間人權陣線。

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