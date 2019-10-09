加州近百萬人將面臨大停電 民眾瘋狂搶購物資

2019-10-09 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕在美國加州北、中部，數百萬的居民正準備應對接下來沒電可用的日子，太平洋瓦電公司（Pacific Gas and Electric）8日宣布，為避免電線故障造成野火，將暫時關閉電力供應，這也是該州史上最大的預防性停電措施。

根據《美聯社》報導，太平洋瓦電公司表示，將在當地時間9日凌晨開始，向34個郡的80萬戶關閉電力供應，因為颳風和乾燥的天氣，會造成嚴重的野火災害。而在加州南部，南加州愛迪生公司（Southern California Edison）8日也表示，在8個郡的部分地區，有超過10萬6千戶可能面臨停電。總計加州58個郡有一半以上會停電，但不一定郡裡面的所有用戶都會停電。

太平洋瓦電公司表示停電可能會持續幾天，消息傳出後，加州居民則是瘋狂採購手電筒、電池及桶裝瓦斯。奧克蘭市長沙夫（Libby Schaaf）要求民眾不要在非緊急的情況下打爆911專線，並下令取消所有警察休假，以準備應付緊急情況。

太平洋瓦電公司表示會通過信件及電子郵件的方式通知用戶關何時、何地會切斷電源，但是公司官網的檢索系統，已經因為線上訪客過多，導致癱瘓無法運作。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，太平洋瓦電公司沒有選擇，因為一旦發生野火，它會面臨到火災造成的賠償責任，但用戶們感到憤怒是理所當然。紐森呼籲，這些公用事業公司需要升級和維護設備，以免得預防性停電。

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