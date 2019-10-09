莫雷挺港NBA竟批失當 參院領袖：學學香港人的勇氣

2019-10-09 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）4日在「推特」發表支持香港的言論後，引起中國網友暴怒抵制，之後火箭隊老闆和NBA官方竟譴責莫雷言論失當，美國參議員共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）為此發文，指香港人冒著極大的風險捍衛其言論自由、人權和自治權利，希望NBA能學學香港人的勇氣，不要把金錢置於言論自由和人權之上。

美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）近日發推文支持香港反送中抗爭，慘遭中國人斥罵及抵制，之後火箭隊老闆和NBA官方譴責莫雷言論失當，莫雷的推文更遭下架，多名美國政要則發文聲援莫雷，並譴責NBA為利益出賣人權可恥。之後NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）則再度出面表態，強調支持莫雷擁有言論自由，堅拒對此致歉，中國央視、騰訊8日為此宣布，暫停播放所有NBA季前熱身賽，企圖挾龐大利益迫使NBA妥協。

美國參院多數黨領袖麥康奈8日則透過推特指出，香港人為捍衛其言論自由、人權和自治權利，冒了極大的風險，希望NBA能夠學學他們的勇氣，不要為了利益拋棄這些價值。眾院台灣連線共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）也在推特發文指出，那些主張貿易、市場改革能為敵對政權帶來更多政治自由的人應留意，中國是如何霸凌美國人民與NBA，企圖讓他們屈服噤聲。狄亞士巴拉特也提到，中國人民所面對的更加不自由，而是更多的壓迫及對人權的侵犯。

The people of Hong Kong have risked much more than money to defend their freedom of expression, human rights, and autonomy. I hope the @NBA can learn from that courage and not abandon those values for the sake of their bottom line. — Leader McConnell （@senatemajldr） 2019年10月8日

Those who argue that trade+market reforms w/ adversarial regimes will lead to greater political freedoms should take note of #China’s attempts to bully Americans, #NBA into silence. & instead of greater freedom, Chinese people are subject to more repression & human rights abuses. https://t.co/q9QHl4sQre — Mario Diaz-Balart （@MarioDB） 2019年10月8日

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