挺港推文風波延燒 美參院領袖籲NBA學香港人勇氣

2019-10-09 04:19

〔中央社〕NBA聯盟切割火箭隊總經理挺香港推文風波，持續在美國延燒。繼多位美國國會議員公開譴責後，參議院多數黨領袖麥康奈今天也站出來，呼籲NBA多跟香港人學學，不要摒棄人權、言論自由等價值。

NBA聯盟6日發表聲明，針對火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）日前推文聲援香港「冒犯」中國球迷一事，表達遺憾。香港「反送中」示威運動延燒數月，一直受到美國跨黨派議員高度關注，而NBA選擇以快速切割、低頭方式處理風波，也引發多位議員不滿，昨天紛紛公開譴責NBA將利益置於人權之上。

即將前往上海的NBA總裁席佛（Adam Silver），今早則發聲明試圖平息眾怒。席佛表示，平等、尊重與言論自由是長期定義NBA的價值，多樣性也是NBA持久不衰的優勢之一，包括在意見想法、背景、種族、性別與宗教方面。

席佛說，雖然世上的人難免會對不同議題有不同想法，但他強調，NBA不會管控球員、員工及球隊老闆在這些議題上，有什麼樣的發言。

不過，共和黨籍參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天仍透過推特（Twitter），呼籲NBA不要摒棄重要價值。麥康奈表示，香港人捍衛他們的言論自由、人權與自治權，冒的風險遠超過金錢。

麥康奈說：「我希望NBA能學學他們的勇氣，不要為了盈虧而拋棄這些價值。」

麥康奈是美國資深議員，在參院資歷已將近35年。麥康奈長期關注香港議題，他不只是1992年「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）的提案人，過去也多次為香港自治議題公開發聲。

眾院台灣連線共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）今天也推文表示，那些主張貿易、市場改革能為敵對政權帶來更多政治自由的人，應該關注中國是如何試圖霸凌美國人民與NBA，讓他們噤聲。

狄亞士巴拉特說：「中國人民面對的不是更多自由，反而是更多壓迫及人權侵犯。」（編輯：陳政一）

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