美球迷集資製「撐香港」黑衣 22日穿去看NBA開幕戰！

美國有球迷在網路上發起募資，計畫在NBA開幕戰當天穿上「Stand With HONG KONG」的黑衣。（圖擷取自募資網站）

2019-10-08 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）發表支持香港反送中言論，掀起滔天巨浪。中國《央視》宣布暫停NBA賽事轉播，不過，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）則表態支持言論自由，更承諾保證旗下在香港員工的權益。美國有球迷在網路上發起募資，並計畫在NBA開幕戰當天穿上「Stand With HONG KONG（撐香港）」的黑衣。

根據眾籌網頁，該計畫預計募集20000美元（約當新台幣60萬元），並在1天之內募到超標數字27000元（約當新台幣81萬元）。發起者表示，如果在22日開幕戰當天，NBA球迷穿著「Stand With HONG KONG」的黑衣，集體抗議中國審查制度，「這不是很有趣嘛？」

發起者表示，目前NBA對於中國來說只有29隊，因為火箭隊已經被淘汰了。發起者批評，這種嚴厲的從上而下的審查制度是愚蠢的。因此他號召網友集資製作「Stand With HONG KONG」的黑衣，並且穿去本月22日湖人對上快艇的球場中。發起人表示，倘若募資金額超過預期，則超額的款項將捐給香港「民間人權陣線」。

該集資行動在1天前展開，而中國官媒央視已在今天宣布暫停轉播NBA賽事。

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