吉里巴斯船難95死 調查報告：船長船員都喝醉

2019-10-08 20:45

〔中央社〕吉里巴斯一艘超載渡輪去年在太平洋沉沒，奪走95條性命，許多乘客因飢餓和失溫等緩慢死亡，還有一名女性在生產時喪命。調查報告顯示，當時船長和船員都喝醉了。

法新社報導，報告首度針對「布提拉維號」（MV Butiraoi）沉船事件發表官方說法。「布提拉維號」去年1月從諾諾烏蒂島（Nonouti Island）出發，駛往吉里巴斯首都塔拉瓦（Tarawa），卻在中途沉沒。

報告詳述導致沉船的一連串失誤，也讓外界一窺罹難者當時承受的恐懼。當局發出警報前，受害人已在廣大海域失蹤8天。

報告認定：「多數罹難者，即使不是全部，都因飢餓、脫水和失溫死亡。」

報告寫道：「有一人在最危險且極端狀況下生產，並在生產時死亡。」

船難造成84名乘客和11名船員死亡。這是吉里巴斯歷來最嚴重海難。吉里巴斯由33個環礁和礁島組成，這些島嶼散布在相當於美國本土面積的區域。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，去年布提拉維號船上的102人當中，只有5名乘客和2名船員生還。這7名生還者搭乘一艘小型鋁製船，歷經10天海上飄流後被尋獲。

報告還認定，船長和船員在工作期間廣泛使用酒精，「讓每個酒醉船員感到自大，以為自己有權力獨自做決定」。

報告寫道：「布提拉維號船長明顯非常魯莽，且不為船隻、船員和乘客著想。」布提拉維號船長並未生還。

吉里巴斯政府原先僅提供鮮少關於船難狀況或甚至罹難人數等細節，且起初還拒絕廣泛發布報告。

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