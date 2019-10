乘客用機上聊天室「性騷」美女 結果惹到「網路性騷」法律專家！

2019-10-08 20:09

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名專門處理「網路性騷擾」的法律專家梅爾(Jessica Van Meir),近日在搭乘維珍航空(Virgin Atlantic)時,遭同班機的乘客用機上「聊天系統」性騷擾,當下她先用訊息表明自己的職業,隨後請機上空姐協助處理;隔天,她將這段經歷以及對話照片發到推特上,詢問是否有其他女性也在機上碰過類似事件。維珍航空除了對此事件展開緊急調查,也表示,他們將對該系統進行調整,避免再有乘客收到不當訊息。

綜合外媒報導,梅爾畢業於劍橋大學,目前在伯克郡(Berkshire)一家專攻「網路性騷擾」的律師事務所工作,而她在5日搭乘維珍航空坐在55C位置時,被61D位置乘客用「seat-to-seat」旅客交流系統「點名」,稱她為「性感寶貝」(tidy babe)!其他乘客看到訊息後,有名乘客傳了2個「眨眼」的貼圖,另名乘客則回復「歡迎來到地獄」。

看到騷擾訊息的梅爾,回覆該名旅客「我在一家專攻網路性騷擾的律師事務所工作。我會向航空公司反應。」,向空姐反應後,也得到妥善且迅速的處理;梅爾也在隔天把這段經歷以及對話照片發到推特上,除了感謝當時機上空姐迅速替她解決問題,也在文末詢問其他女性有沒有碰過類似事件,她也向維珍航空建議,可以在該系統中設置「過濾系統」,在阻擋不當訊息的同時,也向系統回報發訊息者的資訊。

據報導,維珍航空上的「seat-to-seat」系統除了讓乘客能互傳訊息,還能玩遊戲、訂飲料以及食物;目前維珍航空已經對此事展開調查,也將對該系統進行調整,避免再有乘客收到不當訊息。

Yesterday I was on a @VirginAtlantic flight, and I unexpectedly received these sexually harassing messages on my screen (I was in 55C).

The flight attendants were helpful & dealt with it swiftly.



Have any other women had this happen to them?#metoo #cyberharassment @SCFGallagher pic.twitter.com/7tbVkRhpQp