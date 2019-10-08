乘客用機上聊天室「性騷」美女 結果惹到「網路性騷」法律專家！

2019-10-08 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名專門處理「網路性騷擾」的法律專家梅爾（Jessica Van Meir），近日在搭乘維珍航空（Virgin Atlantic）時，遭同班機的乘客用機上「聊天系統」性騷擾，當下她先用訊息表明自己的職業，隨後請機上空姐協助處理；隔天，她將這段經歷以及對話照片發到推特上，詢問是否有其他女性也在機上碰過類似事件。維珍航空除了對此事件展開緊急調查，也表示，他們將對該系統進行調整，避免再有乘客收到不當訊息。

綜合外媒報導，梅爾畢業於劍橋大學，目前在伯克郡（Berkshire）一家專攻「網路性騷擾」的律師事務所工作，而她在5日搭乘維珍航空坐在55C位置時，被61D位置乘客用「seat-to-seat」旅客交流系統「點名」，稱她為「性感寶貝」（tidy babe）！其他乘客看到訊息後，有名乘客傳了2個「眨眼」的貼圖，另名乘客則回復「歡迎來到地獄」。

看到騷擾訊息的梅爾，回覆該名旅客「我在一家專攻網路性騷擾的律師事務所工作。我會向航空公司反應。」，向空姐反應後，也得到妥善且迅速的處理；梅爾也在隔天把這段經歷以及對話照片發到推特上，除了感謝當時機上空姐迅速替她解決問題，也在文末詢問其他女性有沒有碰過類似事件，她也向維珍航空建議，可以在該系統中設置「過濾系統」，在阻擋不當訊息的同時，也向系統回報發訊息者的資訊。

據報導，維珍航空上的「seat-to-seat」系統除了讓乘客能互傳訊息，還能玩遊戲、訂飲料以及食物；目前維珍航空已經對此事展開調查，也將對該系統進行調整，避免再有乘客收到不當訊息。

Yesterday I was on a @VirginAtlantic flight, and I unexpectedly received these sexually harassing messages on my screen （I was in 55C）.

The flight attendants were helpful & dealt with it swiftly.



Have any other women had this happen to them?#metoo #cyberharassment @SCFGallagher pic.twitter.com/7tbVkRhpQp — Jessica Van Meir （@jessicavanmeir） 2019年10月6日

梅爾在5日搭乘維珍航空坐在55C位置時，被61D位置乘客用「seat-to-seat」旅客交流系統「點名」，稱她為「性感寶貝」（tidy babe）。（圖擷取自推特）

英國一名專門處理「網路性騷擾」的法律專家梅爾（Jessica Van Meir），近日在搭乘維珍航空（Virgin Atlantic）時，遭同班機的乘客用機上「聊天系統」性騷擾。（圖擷取自推特）

看到騷擾訊息的梅爾，回覆該名旅客「我在一家專攻網路性騷擾的律師事務所工作。我會向航空公司反應。」。（圖擷取自推特）

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