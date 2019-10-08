中國對台外交頻施壓 外媒：習近平恐為自己帶來難題

2019-10-08 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來頻挖我國牆角，意圖使台灣面臨外交孤立。有外媒報導指出，中國固然會讓正在參選連任的總統蔡英文備感壓力，但同時也為習近平帶來不少難題。

根據《彭博》報導，中國建政70週年後，習近平已經逐漸實現毛澤東遙不可及的夢想，即是「讓世界上每個國家放棄承認台灣的外交地位」。然而，外交困境可能使部分選民感到抵制中國統一行動也徒勞無功，但同時也可能會引起長期主張以台灣取代中國的選民支持。

中國不排除以軍事力量阻止台灣正式脫離，因此爭取獨立的舉動可能引發危機，美國不得不在1979年訂定《台灣關係法》來幫助台灣。近年來，隨著中國在全球的影響力增強，美國對台灣的支持也不斷增加。

中國成功奪取與索羅門群、吉里巴斯的邦交關係，這是蔡英文抵抗習近平的代價，但是台灣面臨的外交壓力也可能使選民遠離中國，尤其是在香港數個月的「反送中」抗爭，人們對北京的統治感到擔憂，蔡英文關心香港局勢，也使她的民調數字明顯飆升。

澳州國立大學（Australian National University）太平洋與中國問題專家史密斯（Graeme Smith）表示，「我的感覺是可能帶來反效果。中國在接近選舉期間過度激進，對民進黨有利，這可能是他們還不了解民主制度的運作方式」。

報導指出，即使台灣失去正式盟友，台灣也不會被完全孤立。美國、日本及歐洲的外交官員不時來訪，就是實質上的承認台灣，而在世界貿易組織（WTO）及亞太經濟合作會議（APEC）等國際組織中，台灣也在當中保持會員資格。

美國史丹佛大學台灣民主與安全項目主任祁凱立（Kharis Templeman）則指出，「有一種解讀是，這些外交轉向顯示出蔡英文處理兩岸關係明顯失敗」，然而他也提出另一項解釋，「台灣正面臨北京前所未見的威脅，對台灣一般選民而言，挖走友邦反而更凸顯這種威脅」。

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