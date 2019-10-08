遛狗男遭雷擊畫面曝光！ 腳底起火、鞋襪被震飛

他的家人在「GoFundMe」網站上發起募款。（圖擷自Go Fund Me網站）

2019-10-08 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子日前在公園遛狗時，慘遭閃電擊中，整個人瞬間仆街倒地，一度停止呼吸，所幸附近動物醫院人員見狀趕緊上前急救，救回一命。遭雷擊中的男子家屬在募款網站上發起募資，許多熱心民眾響應，已募集到2.5萬美元（約新台幣78萬元），即將達標。

據《ABC News》報導，美國德州27歲男子科拉斯（Alex Coreas）日前在寵物公園遛狗時，竟被閃電擊中，導致全身衣服焦黑，連鞋襪都遭震飛，畫面中還能看到巨大的火花。

科拉斯清醒後第一件事就是問「我的狗還好嗎？他們對我來說就像孩子一樣」，幸好雷擊沒有打中科拉斯養的3隻德國牧羊犬，科拉斯一被擊中，牠們就逃竄到樹叢後面，在志工短暫尋找後自己跑了出來。

科拉斯形容當時情況「我在遠處看到閃電，所以想說走快一點，但我沒有被擊中時的記憶，記得的第一件事是我在醫療直升機上醒來，他們跟我說被閃電擊中了」。

因為雷擊從科拉斯的腳直接往上灌進臀部，造成他肋骨骨折、眼睛腫脹、全身多處傷痕，目前仍留在醫院接受治療。他的家人在「GoFundMe」網站上發起募款，盼善心人士能幫忙科拉斯度過難關，目前已有777位民眾捐款，募集到2.5萬美元（約新台幣78萬元），即將達成3萬美元（約新台幣92萬元）的目標。

幸好雷擊沒有打中科拉斯養的3隻德國牧羊犬。（圖擷自Go Fund Me網站）

美國一名男子在遛狗時遭閃電擊中。（圖擷自Inside Edition YouTube）

目前已有777位民眾捐款，募集到2.5萬美元（約新台幣78萬元），即將達成3萬美元的目標。（圖擷自Go Fund Me網站）

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