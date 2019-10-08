伊拉克示威110死6千傷！總理推改革回應民眾訴求

2019-10-08 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克反政府示威1日在首都巴格達爆發，延燒至南部其他城鎮，伊拉克當局指出，為期一週的動亂中，有至少110人喪生、6千多人受傷。經聯合國呼籲終止暴力行為後，伊拉克總理阿卜杜勒·馬赫迪（Abdel Mahdi）宣布將推動改革措施，回應民眾訴求。

據《路透》報導，昨日伊拉克的示威活動明顯平息許多，軍方也已將軍隊撤出，將巡邏任務交給警察，代表當局不想再與示威民眾發生激烈衝突。

《路透》記者爆料，目睹抗議民眾被鎮暴部隊的狙擊手殺死，儘管當局全面否認軍隊直接向民眾開槍，但還是有許多目擊者跳出來指控。當局表示，政府將追究在鎮壓行動中「採取錯誤行動」的部隊成員責任。

抵制議會的伊拉克議員賈西姆·希爾菲（Jassim al-Hilfi）表示，連日的鎮壓行動和網路遭到關閉，正在激怒人民，並不會使局勢平靜下來，人們不會保持沉默，政府也無法滿足他們的訴求。伊拉克當地遭關閉的網路在昨日晚間恢復了幾個小時，民眾因網路遭到封鎖而不滿，昨晚網路連通後，不少人將連日示威的影像上傳至社交媒體。

伊拉克總統巴爾漢姆·薩利赫（Barham Salih）公開譴責政府對於示威者和媒體的襲擊，更呼籲要對暴力事件進行調查。他在一次公開講話中提到「應進行改革，解決抗議者的不滿，且受到暴力影響的人應得到補償」。

總理阿卜杜勒·馬赫迪則發布聲明指出，生活已恢復正常，政府目前已提議在窮人的住房補貼上投注更多資金，也為失業培訓計畫及青年貸款計畫提供津貼。

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