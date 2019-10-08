中國大規模竊取研究成果 美FBI與大學合作因應

2019-10-08 00:29

〔中央社〕與北京當局合作的研究人員利用美國學術圈的開放性，長年大規模廣泛竊取研究成果和商業機密，聯邦調查局（FBI）因此積極與各大學接觸，以調查實際情形並宣導加強防範。

美聯社（AP）分析了超過20所美國大學院校與FBI的通信內容並報導，大學作為外籍人才招聘單位和尖端技術育成場所，特別容易成為有意竊取研究成果和商業機密者下手目標，其中又以中國最具威脅性。

美國國家反情報主管辦公室（ONCIX）負責人伊凡尼納（William Evanina）表示：「從情報角度看來，中國是最大威脅，且他們近10年藉竊取我們（美方）最好、最先進技術獲致巨大成功。」

為反制與預防來自中方的滲透，FBI採取一系列措施，包括主動接觸校方探詢可疑人士或活動、在校內為大學行政管理部門作簡報、發放含機密竊取案例說明的手冊等。

在一份題為「中國：對學術界的威脅」（China: The Risk to Academia）的手冊中，FBI警告校方，中國不如美國機構遵循學術誠信規範。此外，北京當局靈活運用博士後研究員等非傳統定義的情資蒐集者從事情蒐活動，旨在推廣跨國合作的研究計畫也往往被中方惡意利用。

報導指出，FBI的警告並非空穴來風，光是近兩個月就有數起相關案例，包括一名中國公職人員因使用假簽證被捕，而美國司法部認定，假簽證是供他赴美吸收研究人才之用。此外還有研究員同時領中國和美國薪水或獎助金、大學教授竊取高科技商業機密等案例。

儘管大學行政部門對FBI的警告多表歡迎，但在國家安全、學術自由和維護正當研究人員名譽等方面保持黃金平衡實非易事。司法部強調其目的為協助學術單位辨別少數害群之馬。

FBI資深官員指出，他們並不鼓勵大學院校依據國籍監控研究人員，倒是希望校方採取必要措施保護學術並對可疑行為保持警戒。這些官員認為，大學院校長年視營造國際化和開放合作環境為應然，對安全議題卻關注不足。

美國助理司法部長德梅斯（John Demers）表示：「我們試圖向他們（校方）凸顯相關風險，但不反對他們歡迎來自像中國這類國家的研究人員和學生。」

根據報導，FBI針對大學院校所採取行動和國防部、能源部等提供研究獎助金的聯邦部會政策一致，例如國家衛生研究院（National Institutes of Health）去年向數十所學校發函警告，有研究人員疑似隱瞞領取中國獎助金事實，或者以不當方式分享機密研究資訊。

德梅斯強調，經仔細檢視會發現，中方情蒐活動「從未如目前無所不在，且有豐富資源支持。」

德州農工大學（Texas A&M University）學術研究首席安全官嘉馬士（Kevin Gamache）表示，大學和FBI進行的是雙向溝通：FBI分享風險資訊，而大學則向執法單位說明研究圈實際運作狀況。他認為這樣的對話值得肯定與持續。

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