向俄羅斯讓步 上萬烏克蘭人民上街抗議總統「背叛」

2019-10-08 00:10

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕週日上萬烏克蘭人走上街頭，抗議總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）給予烏克蘭東部親俄地區自治權。

綜合外電報導，烏克蘭東部親俄地區與烏克蘭政府的衝突，五年來已經造成超過一萬三千人喪命。烏克蘭、俄羅斯、烏克蘭東部親俄份子上週二簽署協議，同意烏克蘭東部頓內茨（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）等親俄地區進行地方選舉，且雙方會撤出部署於頓內茨與盧甘斯克的軍隊，是烏克蘭政府的一大讓步。

對於澤倫斯基的決定，上萬名烏克蘭人六日走上首都基輔街頭，抗議澤倫斯基簽署等同於向俄羅斯「投降」的協議，有抗議者向媒體表示，「我們抗議背叛的行為」，烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）亦參與了抗議活動。以俄語為主要語言的烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），當日也有數百人聚集在該市行政單位外抗議。

烏克蘭前總統波洛申科批評協議是「普廷公式」，等同贊同俄羅斯併吞克里米亞、控制東烏克蘭的行為；前總理泰莫申科（Yulia Tymoshenko）警告，這項協議可能讓烏克蘭成為俄羅斯的殖民地。

法國、德國、俄羅斯則肯定澤倫斯基的讓步，外界認為，週二簽署的協議可能讓俄羅斯總統普廷、法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、烏克蘭總統澤倫斯基，在2015年簽署的和平協議失敗後，再度會面簽署和平協議。

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