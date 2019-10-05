香港人反抗》黑衣也被卡！美大廠「黑色服飾」遭禁運

2019-10-05 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動越演越烈，今起實施《禁蒙面法》，香港海關更宣布加強檢查旅客行李，台灣這條「反送中補給線」已被當局嚴格控管，甚至連國際服飾品牌都遭殃，一批「黑色」服飾要從深圳運到台灣銷售，全數遭扣留於機場。

據《Ettoday》報導，這間業者代理的品牌為美國知名的戶外休閒服飾，且在全球45個國家銷售。代理商爆料，最近正值換季，公司有批「黑色系」的運動服飾，原上月要從深圳工廠出貨至台灣，但卻被通知「無法運送」。

報導提到，這間公司的服飾以往都直接從當地空運到台灣，約一星期就能到貨，沒想到如今被卡在深圳，現在只能嘗試船運，順利的話也至少要兩週才能到貨。

關於禁運原因，代理商指出，公司向相關單位詢問，結果竟因「運送的是黑色衣服」，因在香港反送中示威活動中，示威者統一穿著黑色服飾，才會讓黑色衣物成為「被關切」的目標。

此外，中國本土快遞業者也被禁止向香港運送頭盔、防毒面具等「戰略物資」，所以不少示威物資都是先運到台灣，再從台灣入境香港。

從上月底開始，香港海關已加強檢查從台灣入境的旅客行李，若被查出攜帶「戰略物資」入境，依法可處無限額罰款及監禁7年。據傳，目前已有台灣旅客被搜出相關物品，交由負責反恐情報的港警保安科處理。

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