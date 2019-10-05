成龍愛國論+1 「中國打個噴嚏，地球就會震動」

2019-10-05 16:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港演員成龍以「愛國」見稱，繼提出「中國人是需要管的」言論後，日前拍攝中國國慶節目時，再次高呼「噴嚏論」，強調中國如今已是強國，「打個噴嚏，地球就會震動。」

《美國之音》4日報導，成龍近日與中國藝人吳京、導演陳凱歌等人，參加拍攝慶祝中國國慶的節目《光陰的故事》時，憶述自己第一次在中國拍電影，場務一天只賺人民幣5塊，而當年北京四合院房價不到50萬人民幣，但現在「可能10億也買不到，中國的變化真的太大了。」

成龍表示，自己身為中國人很驕傲，「以前人家對你不理不睬，直到今天，我們中國可以說是打個噴嚏，地球都會震動一下。現在中國可以說是大國，我們很謙虛地不承認是強國。其實我覺得我們也是大國也是強國。」

馬來西亞新聞網站《星洲網》報導，成龍這番言論挑動許多人的神經，不少香港民眾指肉麻程度「堪稱一絕」，並直言成龍身為中國政協委員，相當於中共官員，「像他這種為虎作倀的投機分子，為什麼好萊塢不抵制他呢？。如果他真愛獨裁的中共，就該讓他在西方電影界混不下去。」

據悉，成龍多次力挺中國打壓人權自由，更屢屢放話「中國人是需要管的」、「香港變遊行之都」、「國家太不嚴」、「台灣選舉是笑話」，引起各地華人嘩然，被形容為「中共奴才」。

香港6月爆發「反送中」民主抗爭後，成龍在台宣傳作品時，也曾表示自己「一點都不知道示威的事情」，與許多藝人一樣未明確表態，避免受到中國制裁。與此同時，不少公開支持抗爭的香港藝人，如何韻詩、黃秋生、杜汶澤等人，則遭到中國「愛國網友」大肆撻伐和抵制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法