台灣與中國另類戰爭開打！戰場就在維基百科

2019-10-05 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕你知道嗎？台灣與中國的社群網路戰爭正暗潮洶湧地展開，雙方互相在爭奪維基百科上的解釋權，有關台灣、香港反送中運動等威脅到中國主權的條目不斷遭到編輯。

據《BBC》報導，以前如果使用者在Google或Siri上詢問「台灣是什麼」，答案會是「東亞國家」，但到了今年9月初，就變成了「中華人民共和國的一個省」。

之所以會有這樣的改變，箇中原因就在於維基百科，因為許多搜索引擎、人工智慧助理都是從那裏取得資料，隨著維基百科發生變化，答案也跟著和原本不一樣了。

維基百科上的相關編輯很快就被撤銷，但接著又反覆進行著編輯、取消、編輯、取消的爭奪戰，台灣與中國雙方彷彿展開了拔河比賽。

台灣維基媒體協會成員透露，「今年是非常瘋狂的一年，許多台灣維基百科遭到攻擊」。維基百科是有史以來最大的人類知識收藏庫，免費在網路提供給所有人，但每個人都可以在上面編寫或編輯條目。

例如，香港反送中頁面一天之內被改了65次，主要是在於文字解釋上的問題，那些示威民眾的身分在「抗議者」與「暴徒」之間不斷變更。另外，釣魚台的英文維基解釋是「東亞島嶼」，但在中文裡竟被改成「中國固有領土」。

1989年六四天安門事件的中文條目，遭編輯為「平息反革命暴動」的「6月4日事件」，西藏領袖達賴喇嘛則變成了「中國流亡者」。台灣維基媒體協會成員表示，這是由中國政府所控制的，「真是太可怕了」。

《BBC》調查發現，維基上有22篇政治敏感條目被編輯了將近1600次，目前尚無法釐清是誰進行了這些編輯、為何編輯等等問題，雖然有跡象表明它們不一定都是有組織性的，但這些編輯也不一定都是隨機的。

事實上，中國官員和學者早就開始呼籲中國政府和公民努力糾正維基百科上的「反中偏見」。一篇論文就強調：「中國迫切需要鼓勵和培訓中國網民，使其成為維基百科的輿論領袖和管理員，他們可以堅持社會主義價值觀並組成核心編輯團隊」。

對此，《BBC》已聯繫中國方面希望得到解釋，但目前還沒有任何回覆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法