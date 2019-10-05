《禁蒙面法》今生效宛如戒嚴！香港全城失控、港鐵停駛

2019-10-05 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥4日頒布《禁止蒙面規例》（簡稱禁蒙面法），宣布今天凌晨生效，點燃反送中抗爭者怒火，示威遍地開花，是反送中運動爆發以來首次全部18區同時有示威，更有示威者宣布成立「香港臨時政府」。多處地鐵站遭到攻擊、縱火，港鐵從昨晚10時30分開始罕見全線停駛，多家商場也從昨夜開始全天停業，香港宛如戒嚴。

昨晚約7時，位於中環的親建制派「香港中華總商會」外遭縱火。示威者在中環焚燒慶祝中國十月一日國慶的橫額 ，荃灣一間香港中國銀行（中銀香港）分行亦遭縱火。示威者還在天水圍銀座廣場拆中國國旗。香港城市大學等幾所大學均宣布當晚停課。全港多區遭縱火、商店的玻璃與鐵捲門及自動提款機損毀，主要道路的交通癱瘓。一名便衣警察在元朗遭示威者圍毆，並被丟擲汽油彈，配槍還差點被搶。另有報導指在元朗有警察開槍擊中一名14歲少年的大腿，現場找到實彈彈殼。

香港逾千名示威者晚間在馬鞍山市中心的「新港城中心」，宣讀《香港臨時政府宣言》，指港府企圖繼續壓制人民集會權利，無視香港絕大多數人民之意願，「已失去其合法性」，「今香港特別行政區政府已然不為香港人民所立、所治、所享，故今日我等宣告成立香港臨時政府」。

綜合媒體報導，港鐵在今天凌晨發表聲明，指由於香港多處有暴力事件發生，維修人員需要確保安全後才可前往各個受破壞的車站檢查及評估損毀情況，然後展開修復工作，經與警方及其他相關部門共同評估後，港鐵5日全線將不會提供服務。除了港鐵之外，沿線許多商場也宣布5日全天停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等。

港府凌晨稱，大批示威者在多區堵路、大肆破壞商舖、政府和港鐵設施、縱火及投擲汽油彈，並襲擊其他市民，警方會繼續採取執法行動。港警凌晨2時45分召開記者會，證實昨日元朗有便衣警員遇襲，開一槍制止，一名14歲少年腳部中槍，稱示威者行為遠超過往，不能縱容，遇襲警員開槍屬「合情、合法、合理」。

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