港澳辦、中聯辦：堅決支持訂立《禁蒙面法》

2019-10-04 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港《禁蒙面法》5日生效，引發許多市民不滿，4日在香港各地發起抗議行動，對此，中國港澳辦及香港中聯辦稍早表示支持港府，強調：「堅決支持」、「很有必要」。

港澳辦發言人楊光表示，香港「暴力活動」已持續4個多月，暴力程度不斷升級，圍繞移交《逃犯條例》修訂出現的風波已完全變質，在外部勢力的插手干預下，演變爲「港版顔色革命」，某些街頭抗爭正向有預謀、有計劃、有組織的暴力犯罪方向演化，已經嚴重威脅到公共安全。

楊光稱，10月1日是全國人民慶祝中華人民共和國成立70週年的喜慶日，香港一些反對派和暴力激進分子選擇這一天進行非法遊行聚集，蓄意製造暴亂，「對於這種肆無忌憚的罪惡行徑，我們表示強烈譴責。」

中聯辦負責人則表示，中央始終堅持「一國兩制」方針不變，但絕不會容忍危害國家主權、安全的行徑一而再、再而三發生，「連日來，蒙面暴徒還多次公然侮辱和焚燒國旗、毀壞國慶標語牌，塗寫侮辱國家和民族的字句。對這些違反基本法和香港本地法律、挑戰『一國兩制』原則底線的行徑，必須依法予以懲處。」

該負責人強調，中央政府相信，行政長官和特區政府能夠「用好香港本地現有法律」，依法止暴制亂、恢復秩序，我們對此予以堅決支持，並呼籲香港各界要認清暴力行徑對社會和市民造成的嚴重危害，堅定支持特區政府和香港警方依法採取一切必要措施，維護香港的社會安定。

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