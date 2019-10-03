控告蘋果「把我變成同性戀」 俄國男求償百萬

2019-10-03 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕根據一份訴狀影本，俄羅斯一名男子聲稱iPhone的App「把我變成同性戀」，因此遭受精神損害，向莫斯法院控告蘋果公司，要求被告支付100萬盧布（約新台幣47萬元）的賠償金。

《法新社》報導，這起訴訟是在9月20日提出，根據法院網站的資訊，本案將在10月17日開庭。訴訟案起源於這名男子今年夏天通過智慧型手機App使用了一種名為「GayCoin」的加密貨幣進行支付，而非他原本指定的比特幣。

訴狀指出，加密貨幣「GayCoin」附帶了一條短句：「請先嘗試，然後再判斷」。提告男子表示，「我想，確實，我怎麼可以不去嘗試就做出判斷呢？所以我決定嘗試同性關係」。

這名男子表示，「現在我交了一個男朋友，我不知道該如何向父母解釋這一點……我的生活變得越來越糟，再也不能恢復正常了」，「蘋果通過操縱把我變成同性戀。這些變化給我造成了道德和精神上的傷害」。

他的律師古斯涅娃（Sapizhat Gusnieva）堅稱這是一起「嚴重」的案件，並說她的委託人「很害怕，他受了苦」。她說，雖然這是在第3方應用程式上進行交易，但蘋果公司「必須對（iPhone的）App負責」。

同性戀恐懼症在俄國很普遍，雖然多個主要城市都可看見同志，但有關LGBT社群遭侵犯人權或被攻擊的消息也不少。2013年，俄國通過禁止「宣傳同性戀」的法律，表面上是禁止「向未成年人推廣非傳統的生活方式」，實際上是把LGBT活動人士定為非法分子。

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