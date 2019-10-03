各國領袖挨「瑞典女孩」怒轟 普廷：支持再生能源但須務實

2019-10-03 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕16歲瑞典女孩桑伯格（Greta Thunberg）在其9月針對氣候議題的慷慨激昂演說中，憤慨譴責各國領袖怎能「無所作為」，引起國際關注，也讓她成為媒體寵兒，被譽為「對抗全球暖化的女孩」、「環保小將」。對此，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）表示，沒有人跟這女孩解釋過世界運作的複雜性以及複雜程度，「整體而言，我們必須支持再生能源的發展，但我們必須務實」。

綜合外媒報導，普廷本週三在莫斯科能源會議上表示，「可能讓你們大家失望了，但我跟大家看法不同，我對桑伯格那番激情的演講沒有共鳴。年輕人關注現代社會的確切問題，例如環境議題，是非常好且正確的事情，我們必須給予支持與鼓勵」。普廷停頓一下後，話鋒一轉，「然而，當有心人士利用孩子、青少年來操弄自身的利益時，理應受到譴責」。

普廷說，沒有人跟桑伯格解釋過，現代社會運作的複雜性以及複雜程度，「非洲、亞洲地區的人民渴求瑞典人民所擁有的富庶生活，但你要他們怎麼做？利用非洲大陸的充沛陽光，來開發太陽能源嗎？有人解釋過成本多麼高昂嗎？而對於發展中的經濟體與國家而言，太陽能是一個容易取得的科技嗎？恐怕很難」。

普廷接著說，或許能讓他們冷靜去跟那些在貧窮地區為了生活苦苦掙扎的人們，解釋為何他們必須繼續在赤貧的生活中打滾個20至30年，甚至連他們的孩子也無法脫離貧窮，去跟他們解釋。最後，普廷表示，「整體而言，我們必須支持再生能源的發展，但我們必須務實」。

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