反送中》香港親中派推「禁蒙面法」 民陣：警隊先禁

2019-10-03 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港親北京的建制派議員今（3）日在立法會召開記者會，宣布成立「禁蒙面法推動組」，主張參考加拿大禁蒙面法，禁止在非法集會蒙面，違者最高可處有期徒刑10年。泛民主派團體「民間人權陣線」表示，「禁止蒙面，由警隊做起」

綜合港媒報導，「禁蒙面法推動組」將建議政府透過一切可行方法，包括啟動《緊急法》，訂立《禁蒙面法》，初步建議參考加拿大模式，針對非法集會現場禁止蒙面，違法者最高刑罰是監禁10年，但可因工作或醫療原因得到豁免。

對此，民陣今晚在臉書發表「反對緊急法及反蒙面法聲明」，直指「禁止蒙面，由警隊做起」。民陣指出，緊急法是殖民惡法，港府一旦開先例，「等於宣告香港特區一國兩制，只是中國殖民地」，呼籲廢除緊急法。

民陣指出，禁蒙面法侵害民眾的人身安全、表達自由和宗教自由，「民眾在遊行現場佩帶口罩和工業用面罩，最大原因是保障生命安全，免受催淚彈毒害」、「佩戴面罩本身，亦可以是表達訴求的方式」。

民陣表示，「第一個應該禁止蒙面的是香港警隊」，港警最近行動多次濫用致命武力，多次以警棍向他人身體的行使致命武力，卻因為警隊遮蔽警員編號、蒙面而令公眾無法監察警隊，無法作出投訴、追究。民陣說，「不蒙面的榜樣由前線警員做起」。

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