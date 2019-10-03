「恢復日籍」訴訟首例！ 3日治出生台灣人提告日本政府

2019-10-03 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有三位出生於日治時期的老者，認為二戰後喪失日本國籍為日本政府「作法不當」，他們近期將向大阪地方法院提出告訴，本案若成立，將成為史上首次要求「恢復日本國籍」的訴訟案例。

綜合媒體報導，現年97歲的楊馥成、92歲的林余立、85歲的許華杞出生於日治時期的台灣，三人當時國籍屬於台灣出生的日本人，他們認為二戰結束後，因日本政府放棄台灣領土權，使他們失去日本國籍的「作法不當」，因此，三位老者近日將向大阪地方法院提出告訴，向日本政府要求確認他們仍擁有日本國籍，本起訴訟若成立將成為日本首例。

根據報導指出，1952年4月舊金山和約生效，日本政府於同年放棄台灣領土權，之後在1962年12月的日本最高法院判例指出，「在日本與台灣1952年8月的中日和平條約生效後，台灣裔日本人（指父母其中之一是台灣人且有日本國籍）喪失日本國籍」；然而，三位日治時代出生的老者則主張，聯合國世界人權宣言說明「任何人的國籍不得任意剝奪」，因此日本政府未經他們本人同意，不得剝奪他們的國籍。

三位老者欲向日本政府訴求，「現在的我和出生時並未改變，都是日本人，我堅持要擁有日本國籍」；其中，97歲的楊馥成還表示，「我從未忘記日本人的身分，只希望自己最後能作為日本人死去」。

最後，三位原告的律師德永信一表示，「二次大戰結束後，日本政府顧慮與中國之間的關係，一直未正視台灣的現實情況，這次的訴訟是很切身的人權問題。應該好好傾聽擁有日本認同意識的人心聲」。

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