真的假的？普廷稱一定會干預2020美國總統大選

2019-10-02 23:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷2日拿美國近日的政治危機開玩笑，戲稱俄羅斯一定會插手干預2020年的美國總統大選。

普廷在莫斯科與石油輸出國組織（OPEC）秘書長巴爾金都（Mohammed Barkindo）以及其他要人出席俄羅斯能源週的一場小組會議時、被問到對於外界擔心俄國可能干預2020年美國大選有何看法，竟大開玩笑說：「我跟你說個秘密：沒錯，我們一定會（插手干預）。」接著普廷還假裝說悄悄話說：「別告訴別人。」

但普廷隨即表明，俄羅斯本身就有很多問題，要忙著解決這些內部問題，主要會專注於此。這番話顯然暗示，俄羅斯沒有閒功夫去插手美國大選。

美國情報界認定，俄羅斯曾插手干預2016年的美國總統大選（即通俄門），但川普始終否認與俄羅斯串謀，不認為自己是靠俄羅斯的幫助才能得以意外勝選。

此外，普廷也談到目前最夯的川普「通烏門」（或稱電話門，即川普在電話中施壓烏克蘭總統倫澤斯基協助他蒐集可能的競選對手拜登的黑資料），普廷拿他去年與川普在赫爾辛基會面、白宮疑似隱匿部份會談內容引發軒然大波一事為例說，他雖然不是一輩子都在當總統，但根據他早年經驗，他與外人的對話，基本上都是可以公開的；因此當有人企圖抹黑赫爾辛基雙普會時，他就要求美國公開對話細節，「...要是有人想知道些什麼，那就公布，我們不在乎。」

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