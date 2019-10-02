走錯公寓、誤射殺黑人屋主 美白人女警謀殺罪成立

2019-10-02 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯市一名白人女警，下班回家時走錯公寓，誤以為房屋遭竊，當場拔槍將黑人鄰居射殺，今（2）日法院判決女警謀殺罪成立，最高將面臨99年徒刑。

綜合外媒報導，美國德州達拉斯城（Dallas）一名31歲白人女警蓋格（Amber Guyger）去年9月6日下班回家，仍穿著制服的她走錯公寓，卻誤以為住處遭竊賊闖入，當場拔槍將22歲的黑人鄰居基恩（Botham Jean）射殺。

報導指出，22歲的基恩是會計師，住在蓋格的正上方，卻在自己的公寓裡被走錯的蓋格拔槍射殺。蓋格曾辯稱她有權使用致命武器，但陪審團一致認定蓋格犯下「謀殺罪」（murder），且否決了法官提議考慮的「過失殺人」 （manslaughter）。

據悉，這是自1970年代以來，達拉斯市員警首次被判處謀殺罪。基恩的代表律師向媒體表示，這項判決不僅是基恩親人的勝利，而是全美黑人的勝利。他說：「這意味著社會風向的轉變：警察也必須為自己的行為負責。」

儘管蓋格曾在證詞中辯稱自己處於「害怕被陌生人殺害」的情境中，且對於犯行有深刻的悔意，但遭檢方批評「胡扯」。檢方曾嚴詞表示：「殺害這個男子自始至終毫無必要且完全不合理。」

根據德州法律規範，「謀殺罪」通常會被判處99年徒刑，當法官提議陪審團可以考慮判處「過失殺人」時，陪審團一致否決，並判處蓋格謀殺罪成立。對此，基恩的另一名代表律師表示：「這將是一個會為全美民眾帶來公平正義的判例」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法