懸案33年！ 南韓「華城殺人案」兇嫌 招認殺14人性侵30多人

2019-10-02 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓33年懸案「華城連環殺人案」的兇嫌李春在，近日已向警方認罪，除了供認殺人14次，還招認30多起性侵和性侵未遂的罪行。

綜合外媒報導，華城連環殺人案是1986年9月到1991年4月之間發生的10起系列案件，其中第8起被查明是模仿犯罪。南韓警方上個月透過DNA比對，鎖定1994年姦殺小姨子被捕入獄至今的李春在，就是這起多年懸案的兇嫌。

南韓京畿道南部地方警察廳今（2）日表示，在警方9度偵訊後，李春在終於認罪，承認姦殺華城案的9人，並供認另5起殺人案，其中3起在華城地區，2起在忠清北道清州地區。警方沒有透露這5起命案發生的確切時間和地點，稱仍在進行調查中。

李春在也招認，他還犯下30多起性侵和性侵未遂案，而所有罪行都是自他退伍的1986年1月至姦殺小姨子被捕的1994年1月這8年期間犯下。

警方透露，李春在起初否認犯罪，但上週開始主動開口說明犯罪情況，甚至親自畫圖說明部分案情。京畿道南部地方警察廳廳長Ban Ki-soo說，「當我們告訴他DNA檢測結果後，他說：『我知道這一天終究會到來，我的所做所為都會被揭露』。」

但因李春在僅憑記憶做出口供，警方正在查閱相關卷宗確認其可信度。

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