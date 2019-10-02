不是他愛的漢堡！ 川普旗下酒店餐廳摘米其林一星

2019-10-02 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）熱愛漢堡等速食出了名，甚至端出「漢堡宴」來歡迎到訪白宮的大學冠軍球隊，他旗下飯店之一的餐廳近日獲得米其林一星肯定，但不是速食店，而是壽司餐廳。

《法新社》報導，2020年《華盛頓米其林指南》在1日公布，川普國際酒店的「中澤壽司」（Sushi Nakazawa）獲得一星，意味評鑑員認為這家餐廳「值得專程造訪」（worth a stop）。

米其林指南指出：「這家隱密而優雅的餐廳特別注重品質、季節性和技巧。」該餐廳的主廚是「壽司之神」小野二郎的徒弟中澤大輔。

「中澤壽司」的所在地頗具爭議，因為川普被指控利用總統職位謀利，把距離白宮幾個街區的自家酒店推薦給來訪的外國代表團。

西班牙裔名廚安德烈斯（Jose Andres）在美國擁有廣大餐飲帝國，原本要在川普國際酒店開設餐廳，但2016年時仍是總統候選人的川普發表貶低移民的言論後，他拒絕讓旗下餐廳進駐川普的酒店。

新版的華府米其林指南頒給18家餐廳共22顆星，其中名廚歐康內爾（Patrick O'Connell）的小華盛頓旅館（The Inn At Little Washington）摘下最高榮譽的三星。

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