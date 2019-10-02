《紐時》撰文分析 中國新一輪鬥地主的目標：李嘉誠

2019-10-02 16:27

〔中央社〕在中國示意下，港府及建制派開始塑造徵地建屋以解決房價問題的輿論，中共官媒更將矛頭指向擁地眾多的富商李嘉誠。紐約時報形容，李嘉誠如今成為中國新一輪「鬥地主」的目標。

紐時這篇文章直指，雖然香港企業在與中國不同的法律架構下經營，但仍靠中國市場獲利。而中共官媒正開始威脅或羞辱「任何擋道的商業領袖」，李嘉誠及其他香港房地產大亨，應該為香港今夏的抗議活動負責。

文章指出，「鬥地主」的重現，將中共對商界態度的轉變暴露無遺。香港房地產大亨們曾是北京與商界之間檯面下的最大受益者，只要他們幫助中國實現經濟夢想，把政治交給共產黨，想做什麼就做什麼。

如今，隨著中共對中國人的日常生活加強控制，商業已成為另一種控制工具。不夠忠誠的商業領袖可能會突然發現，自己處於危險之中。

文章提到，李嘉誠是舊式政商遊戲的高手，結交了北京最有權勢的領導人，同時積累大量財富。但在中國最高領導人習近平的領導下，中共已要求「絕對忠誠」，消除了香港商業曾經立足的一些灰色地帶。

文章引述香港知名作家梁文道說法指出，習近平執政風格的最大特點之一是，他對團結不同的利益集團不感興趣，看不到灰色地帶的價值，而要求「絕對的忠誠」。而中國的阿里巴巴、騰訊及杭州的企業都已經有所感受，至於不同意的商人「可能會遭到針對」。

但文章直言，中國在土地及房價方面對香港採取高壓手段，不太可能解決這個問題，北京、上海、深圳等地也都是全球最貴的房地產市場。讓北京在香港經濟中起更大的作用，與抗議者的目標背道而馳。

文章說，李嘉誠的政治直覺一直很強，過去和鄧小平、江澤民也有交情。但就在中共開始尋求更大控制之時，李嘉誠近年來表現了幾分「獨立的傾向」。2013年，李嘉誠開始出售在中國和香港的資產，2015年一家中國官方智庫更出現「別讓李嘉誠跑了」的文章，對他有所指責，李嘉誠隨後即發表聲明不會撤出中國。

6月香港「反送中」運動以來，中共官媒先是數度批評李嘉誠態度曖昧。9月間，李嘉誠公開呼籲香港年輕人體諒大局，執政者也能對未來的主人翁網開一面，但這一言詞事後卻被中國方面藉由媒體強力批判。

文章最後引述已移民到馬爾他共和國的中國企業家陳天庸說法指出，中國公開對李嘉誠施壓，是「殺一儆百」的手法。「如果他們能這麼輕易地與李嘉誠翻臉，我們這些人會是什麼下場，就可想而知了」。

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