港警槍擊高中生 《紐時》影片完整還原始末曝4大關鍵

2019-10-02 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，昨（1日）驚傳港警近距離開槍射擊1名高中生，實彈打中左胸，由於此為反送中運動爆發以來首次出現民眾中彈事件，引發各界譁然，港警聲稱開槍「合情合法」，有外媒透過不同角度的影片，交叉比對分析，釐清前因後果，同時也暴露港警許多違反聯合國規範行為。

《紐約時報》透過不同角度的影片，將槍擊事件全貌完整揭露。昨日中國國慶，香港街頭當天再現抗議人潮，荃灣附近爆發警民衝突，1名落單港警遭到抗議人士追打，港警倒地後眾人一擁而上圍毆，抗議人士揮舞手中的鐵棍、槌子、板手等武器，接著另1名港警衝上來，手中左輪手槍已上膛，直接近距離射擊。

槍聲響起抗議群眾鳥獸散，而18歲高中生中彈倒地，倒地後另1名抗議人士企圖過來幫助中彈高中生，卻被港警打倒在地，遠方有人丟擲燃燒瓶，其他警力過來支援現場，至少有2人拔槍，1人手持胡椒噴霧。

影片揭露開第一槍的員警手中有持有橡皮彈手槍、腰間繫有胡椒噴霧等非致命武器，然而中彈者卻被擱置在地，無人提供急救。

《紐約時報》表示，根據聯合國規範警方用槍時機只有在面臨死亡或重傷的威脅下，同時開槍前必須示警（如對空鳴槍），可是從影片中可以看到開槍港警似乎沒有做出警告就直接射擊，《紐時》認為這此事件標示著警方執法明顯升級，未來抗議活動恐越演越烈。

醫師作家蔡依橙也從《紐時》影片中歸納出4個重點，「武勇示威者湧向警察，武器有鐵棍、槌子、板手」、「警察被推倒地，並被圍毆，然後附近的警察直接拔槍，即使手上有鎮暴槍等非致命性武器以及辣椒噴霧可用」、「警察沒有對空鳴槍示警，而是直接開槍，而且針對致命區域」、「示威者中槍倒地後，沒有提供緊急救助，而是持續壓制」，稱《紐時》果然專業，利用各種不同角度影片還原事件前因後果。

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