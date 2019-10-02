下週訪中 薛瑞福：將對台灣與香港情勢表達關切

2019-10-02 00:54

〔中央社〕在台灣相繼失去邦交國、香港「反送中」運動情勢升高之際，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福今天宣布，將在下週訪問中國。他表示，預計雙方會談及台灣、香港議題，而他會重申美方關切立場。

中國今日歡慶建國70週年，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）選在同天舉辦座談會，探討中國在全球漸趨重要的角色及其對美中戰略競爭的可能影響，並邀請薛瑞福（Randall Schriver）以此為題致詞。

薛瑞福在座談會中表示，計畫在下週訪問中國。因為台灣邦交國索羅門群島、吉里巴斯近期相繼轉向承認北京，引發美方高度關注，媒體關心薛瑞福會不會向中方談到台灣問題。

薛瑞福回應，他預期台灣議題會像以往一樣被提及。他強調：「我們立場一向一致、清楚，所以若他們（中方）提及（台灣議題），我將會有機會重申我們政策立場，以及我們關切的領域。」

由於中國建國70週年紀念日當天，爆發香港警方以實彈射擊「反送中」學生事件，薛瑞福也表示，有鑒於目前香港發生的事，他預期與中方也會討論到香港議題。

薛瑞福指出，美國希望香港情況能被解決，但解決方式須維護香港人民的權利、自由及尊嚴。他表示：「我們關切的，不是示威抗議的程度，而是（官方）的回應及其看起來越來越強硬的手段，這是令我們擔心的。」

台灣總統大選即將在明年1月舉辦，中國打壓台灣力道也越來越強，布魯金斯研究所中國專家何瑞恩（Ryan Hass）在座談會中詢問薛瑞福，美國對此應該怎麼回應。

薛瑞福表示，台灣關係法給美方很多彈性去增強某些方面的作法，而星F5R4204.CAP [IN] 10/02/19 00:49:27下週訪中 薛瑞福：將對台灣與香港情勢表達關切〔中央社〕在台灣相繼失去邦交國、香港「反送中」運動情勢升高之際，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福今天宣布，將在下週訪問中國。他表示，預計雙方會談及台灣、香港議題，而他會重申美方關切立場。

中國今日歡慶建國70週年，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）選在同天舉辦座談會，探討中國在全球漸趨重要的角色及其對美中戰略競爭的可能影響，並邀請薛瑞福（Randall Schriver）以此為題致詞。

薛瑞福在座談會中表示，計畫在下週訪問中國。因為台灣邦交國索羅門群島、吉里巴斯近期相繼轉向承認北京，引發美方高度關注，媒體關心薛瑞福會不會向中方談到台灣問題。

薛瑞福回應，他預期台灣議題會像以往一樣被提及。他強調：「我們立場一向一致、清楚，所以若他們（中方）提及（台灣議題），我將會有機會重申我們政策立場，以及我們關切的領域。」

由於中國建國70週年紀念日當天，爆發香港警方以實彈射擊「反送中」學生事件，薛瑞福也表示，有鑒於目前香港發生的事，他預期與中方也會討論到香港議題。

薛瑞福指出，美國希望香港情況能被解決，但解決方式須維護香港人民的權利、自由及尊嚴。他表示：「我們關切的，不是示威抗議的程度，而是（官方）的回應及其看起來越來越強硬的手段，這是令我們擔心的。」

台灣總統大選即將在明年1月舉辦，中國打壓台灣力道也越來越強，布魯金斯研究所中國專家何瑞恩（Ryan Hass）在座談會中詢問薛瑞福，美國對此應該怎麼回應。

薛瑞福表示，台灣關係法給美方很多彈性去增強某些方面的作法，而美國政府近期也根據台灣關係法及中國日益造成的威脅，做出一些為台灣提供安全協助的決定。

薛瑞福強調，由於台灣大選在即，目前情勢特別令人緊張。薛瑞福說，中國自1996年以來，嘗試干預台灣每一場選舉，毫無疑問地，北京也會試圖干預台灣明年的大選，「但這次，利用社群媒體與網路，（中國干選手段）變得較純熟」。

薛瑞福說：「同樣為民主政體，我們正支持台灣，並希望看到選舉以自由、公正及不受威脅的方式舉行，尤其是在網路空間。」他強調，長久來看，美國需要繼續成為台灣的安全、經濟夥伴，並維護台灣國際空間，直到情況適合兩岸解決雙方之間問題。（編輯：陳政一）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法