反送中》中五生遭實彈擊中左胸 港警近距離開槍畫面曝光

2019-10-01 19:05

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首次上稿 17:38

更新時間 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕今日香港多區發生警民衝突，下午4點多，荃灣有示威者遭警方以實彈擊中左胸。有媒體拍下了示威者於極近距離遭警開槍擊中的畫面。港媒報導指，傷者為中五學生，左肺中槍，情況危殆。

根據《香港大學學生會校園電視》報導，員警當時在超近距離開槍，打中示威者左胸，該示威者約一秒後向後倒地。其後，警方也確認有一名示威者因中實彈而受傷。

根據《明報 》報導，傷者中槍後被送往瑪嘉烈醫院搶救，情況危殆。其友人趕赴醫院了解，表示傷者為就讀中五的曾姓學生，送院時清醒，目前仍沒有找到其家人。

根據《香港電台網站》報導，傷者朋友證實，傷者是荃灣公立何傳耀紀念中學一名中五男生。

根據《香港大學學生會校園電視》報導，當時員警開槍擊中示威者後，約一秒後中槍示威者往後倒地。隨後，有一人嘗試協助和接近中槍者時，遭員警制伏；報導指，員警沒有即時為中槍男進行搶救。

根據《香港城市大學學生會編輯委員會》報導，下午4點多，在荃灣大河道中附近有示威者左邊胸口被打中，不斷高呼：「我心口好痛」，並且有大量血液從心口湧出，目前正由救護員急救。警方稍後確認荃灣曾開實彈。

根據《立場新聞》報導，該名中槍示威者一度毫無知覺。警方沒有將該名示威者上銬，期間並一度試圖張開示威者眼。不久，有救護員到場為傷者急救，並為傷者戴上氧氣罩，隨後固定傷者頸部，並由救護員以擔架抬走並送上救護車。

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