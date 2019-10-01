川普嗆聲祝賀中國國慶 學者：有點中二卻是事實

2019-10-01 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）天是中國建國70週年，美國總統川普昨（30日）推文慶祝中國生日快樂，還說，「我們正贏得勝利，而我們終將獲勝，他們（中國）不應該弄砸與我們的協議」。對此，政大教授陳芳明笑說，川普這樣似乎有點中二，卻也是事實。

川普昨天針對中國發出一連串推特，包含「中國想要一個平靜、理性的解決辦法」，「當美國，在你們最熱愛的總統領導下，（各方面經濟表現）持續攀升至新高，而民主黨人什麼都沒做之際，中國狀況非常糟糕」。

川普還說，「在多年後，美國終於對北京意圖超越我們，成為21世紀經濟與軍事超級強權的計畫及野心覺醒，現在發生的事就是美國終於對此回應（謝謝你川普總統），這發生在貿易，這正塑造軍事競賽，我們正贏得勝利，我們終將獲勝，他們不應該弄砸與我們與他們的協議。生日快樂，中國！」

「美國總統在臉書專頁發文祝賀中國國慶，似乎有點中二，卻也是事實。」陳芳明在臉書表示，中國想要在軍事、經濟超越美國，一直以來就是習近平的「中國夢」。但是，大國崛起只強調軍事經濟，完全沒有提升公民素質，也沒有改善民主內容。「中國是強國，完全不是大國。」

陳芳明也笑說，川普還在文字裡插入「謝謝川普總統」的句子，太好笑了。自己感謝自己，為今天中國國慶帶來喜感。

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