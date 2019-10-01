因信仰慘淪國家要犯 中國強逼基督徒認罪惡行曝光

2019-10-01 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平獲終身任期後，陡然加大打壓宗教力道，外媒披露，當局近年大興牢獄，先將各宗教信徒逮捕入獄後，再祭出各式惡劣手段迫害人權、精神折磨，目的在逼迫信徒認罪及放棄信仰。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，無論是聯合國1988年通過《保護所有遭受任何形式拘留或監禁的人的原則》或中國的《中華人民共和國監獄法》，皆規範囚犯擁有會見親屬、監護人的權利，但中國宗教信徒一旦被因莫須有的罪名逮捕，不僅將被送入獄關押，就連合法會見親屬的權利都被剝奪，甚至用做逼迫認罪的手段。

包括基督徒在內的眾多宗教信徒，近年陸續被捕入獄，舉凡「涉黑」、「信仰邪教」，一直到「顛覆國家政權」等罪名皆時有所聞，當局的目的在把信徒「合法地」長期監禁於獄中，與社會隔絕。

報導指出，有的信徒被關押期間遭剝奪會面、通訊權，使其對外形同人間蒸發，而他們在獄中受到的酷刑及非人道對待更難為外界知悉。

一名因信神而遭關押信徒的父親無奈表示，兒子被捕已長達1年半，近日終於獲准探監，詎料到了現場，獄警卻百般刁難，稱其子的思想「尚未改造過來」，當場喊停會面。他難過地嘆道，「殺人放火的都可以探監，兒子沒犯罪卻不能與家人會面」。

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