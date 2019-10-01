「愛國人士」阻國殤遊行爆發衝突 港警出動胡椒噴霧制止

2019-10-01 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕正值中共「十一國慶」之際，香港「民間人權陣線（民陣）」今（1）天發起「沒有國慶，只有國殤」大遊行，號召民眾上街遊行；「社會民主連線（民連）」動員20人抬「棺材」加入遊行，高呼「屠夫政權，遺臭萬年」等口號，卻引起「愛國人士」不滿，雙方爆發肢體衝突，現場多名防暴警察鎮守，港警則出動胡椒噴霧制止，社民連主席吳文遠也遭胡椒噴霧波及，再度引發激烈推擠。

根據《香港01》報導，早上7點20分，社民連出動20名成員「抬棺」遊行，高呼口號「屠夫政權，遺臭萬年」等口號，引發一群反對「反送中」的「愛國人士」到場，呼喊口號「香港警察，嚴正執法」支持港警行動，港警出動胡椒噴霧制止現場衝突，有一名武裝警員也遭噴霧噴中，另警方也逮捕了一名愛國人士。

「愛國人士」在遊行中開傘，企圖阻礙遊行，期間與遊行人士爆發衝突，社民連成員高舉的棺材也在衝突中撞毀，港警以胡椒噴霧阻止，不料吳文遠也遭波及；吳文遠稍晚表示，港鐵將多個重要車站封閉，港府有阻止市民集會之嫌，他更認為港鐵不讓港人搭乘的決定，形同「戒嚴」，呼籲港人珍惜基本法賦予的集會自由。

約上午8時，遊行人士持續前進，並再次高呼「五大訴求，缺一不可，十一上街」等口號，遊行至灣仔往會展天橋位置時，梁國雄當場宣讀聲明，為六四死難者、政治受害者默哀，並將3張標語及信件當場燒毀。梁國雄受訪指出，社民連成員出發前，遭可疑人士騷擾，疑似是黑社會人士；梁更提到，港府禁止「和平」的集會儼然成為衝突的根源。

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