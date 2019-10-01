習近平慘了？ 傳中國老兵今晚集結 上街推翻中共政權

2019-10-01 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國將在今（1）日舉行70週年國慶，受到香港返送中運動影響，傳出中國退伍老兵將在今天中國國慶上街維權，並聯合現役軍人齊聚北京，還疾呼全部能維權的團體上街共同推翻中共政權！

根據《新唐人電視台》報導，中國目前有高達5700多萬名退役軍人，以每年數10萬人增加，這些年以來，他們經常上街維權希望能解決生活待遇等問題，但卻像其他維權團體一樣得不到中共合理對待，還成為中共的維穩對像而遭受無情打壓。

報導指出，最近有多個消息披露，受到香港反送中運動鼓舞，上千萬名退伍老兵將在中國「十一」國慶上街維權。就有一名自稱是退伍老兵的男子拍影片表示，希望所有維權人士都去參加這次中共建政70週年的活動，邊參與慶祝活動邊維權，每個團體都提出自身的要求，因為人多力量大，呼籲行動能全國大串連。他也強調，希望大家向各地維權團體傳播這項消息。

該老兵強調，由於過去這些年很多人房屋被強拆、土地被強征、投資被詐騙、財產被侵吞、工作被剝奪、環境被污染、退伍老兵的待遇沒落實、很多人遭遇司法不公、被健康被毒食品毒疫苗傷害、很多人經歷了多年上訪維權，但總是到處碰壁，完全沒有結果。他認為，今年中國「十一」國慶是個好機會，希望大家上街向政府表達自己的訴求。

報導提到，這次維權活動遍布全中國26個省分，集結時間為中國「十一」國慶晚間6點，集結地點包含上海南京、浙江杭州、江蘇南京、湖北武漢等地。

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