反送中》秀肌肉？《路透》：中國駐港兵力「翻倍」至逾萬人

2019-09-30 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府過去一個月內已調遣數千名兵力，以卡車、裝甲車、公車或船隻進入香港，從原本的3千至5千人，暴增為1萬至1萬2千人。

據《路透》特別報導，中國官媒《新華社》稱這些增兵行動是自1997年政權轉移以來就存在的正常「輪班調度」，且報導中對香港自6月開始的抗爭運動隻字未提。

《路透》指出，這樣的說法「似是而非」，中國確實長年在香港駐兵，但儘管香港特首林鄭月娥曾向企業界再三強調「絕無計畫」要動用這些武力，3名大使向《路透》透露，他們估算中國駐港兵力自抗爭開始以來，早已翻倍，甚至更多，從原本的3千到5千人，暴增到1萬至1萬2千人。

因此，這些大使認為這根本不是中國的「尋常調度」，而是加強軍力的行動，他們認為中國正集結史無前例的大規模解放軍、武警及其他反暴動部隊和設備，入駐香港。

至少5名大使向《路透》表示，這些部隊的組成主要由中國武警（PAP）組成，主要職責是維持中國國安、社會穩定及反暴動任務，但也有部分人員來自解放軍（PLA）。

這些大使雖不願談論如何得知兵力數據和結論的細節，但《路透》前往香港解放軍基地觀察，確定中國軍方的行動頻率和裝甲車等設備有顯著的增長。

中國港澳辦9月初曾表示，中方不會對香港持續的惡化和國家主權威脅「袖手旁觀」。

港府特首辦公室拒絕回應《路透》提問，香港警方則向《路透》表示，警方「有能力可以維持（香港的）法律和秩序，並有決心恢復社會安定」。

港府安全局則表示，中共解放軍的行動絕對「嚴加遵守」法律規範，無論是兵力調度或是整體兵力數據，都是國防機密，香港政府並沒有相關的資訊可以提供。

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