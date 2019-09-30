反送中》網傳多影片曝港警執法疑慮 台學者：打給全世界看

2019-09-30 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方昨（29）日在港島各區、旺角及天水圍，共逮捕146人，各種彈藥使用超過800枚，並出動水砲車，執法力道顯著增加。網路上流傳不少昨日香港警方執法的影片，台大社會系前助理教授李明璁在分享影片後表示，「已經完全失控而不用理由的警察暴力，完全不隱藏掩飾地打給全世界看。」

據李明璁在臉書上分享的影片，該影片中可見速龍小隊突然從遊行隊伍中間突入，遊行人士猝不及防，只能拔腿狂奔。現場不但響起多聲槍響，影片中可見警棍不斷落下、眾人的叫喊以及拍片者身邊傳來的哭泣聲。

李明璁表示，「生而為人，於心何忍。香港真的不值得被這樣對待。已經完全失控而不用理由的警察暴力，完全不隱藏掩飾地打給全世界看－『怎樣，再抗議啊，我們就是這樣，沒在怕的，武器在我們手上、國家撐我們背後，打死你們！』」李明璁在文末表示，「光復香港，時代革命。沒別的路了。」

在另一則影片中則可以見到，速龍小隊從政府總部的暗門衝出，同樣令現場的示威者猝不及防，只能反方向逃竄，不但造成人群推擠並有多人跌倒，也有疑為催淚彈的物品在人群中爆開。

香港資深記者譚蕙芸在臉書上表示，有中學生被制伏後，仍遭鎮暴警察揮棍毆打多下。譚蕙芸表示，當時她見到一名示威者頭部流血，血液持續從頭流到地面上，而譚蕙芸幾次向警察反應此情況，但都不獲理會。另外，譚蕙芸分享的影片中也可見到，警方摀住遭制伏者的嘴部，阻止其喊出名字等個人資訊。

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