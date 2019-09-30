反送中》民陣「十一遊行」遭駁回 上訴委員會維持反對決定

2019-09-30 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」原擬於明天（10月1日）發起「沒有國慶，只有國殤」遊行，27日香港警方發出反對遊行通知書，民陣遂提起上訴。上訴委員會今日決定駁回民陣上訴，維持香港警方反對十一遊行的決定。

根據「立場新聞」報導，上訴委員會認為，有關活動會對公眾及參加者人身安全構成威脅，裁定維持警務處長27日的決定，駁回上訴。

民陣質疑：何不接納「和理非」淡化衝突

民陣對此則表示，無論是否有不反對通知書，衝突都必然會在明天發生，武力方面也有很大機會升級。民陣認為，與其不斷禁止和平集會，激發市民以公民抗命的方式走上街頭，不如發出不反對通知書換取「局部和平」，讓「和理非」的遊行淡化衝突。

民陣發言人岑子杰認為，過去勇武派一直十分尊重和理非的集會，以8月18日和9月28日兩次集會遊行為例，8月18日當天有170萬參加者，最後也都能和平散去，而9月28日也應警方要求提早結束集會，參加者也很快地疏散離去，這證明勇武示威者並不是殘暴不克制。

警方：民陣控制場面能力存疑

香港警方則表示，考慮到過去勇武示威者多次騎劫和平集會，加上10月1日是特殊的日子，且民陣遊行路線途經多個「高風險建築物」，同時香港警方也對民陣控制場面的能力存有疑慮。

據報導，岑子杰在上訴委員會結束後表示，明日無法舉行和平、安全和合法的集會，是一個「令人心傷的現實」，而國慶日不能合法地上街遊行則是人權倒退的表現。岑子杰表示，即使民陣無法舉行遊行，公民社會也自有回應的方法，網路上已有各種關於上街遊行的呼籲，民陣只能祝福明日上街的市民平安。

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