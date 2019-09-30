反送中》性暴力執法？女示威者遭搶扯露胸罩 網民痛斥黑警

2019-09-30 00:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港「929全球反極權大遊行」，香港鎮暴警察不但在逮捕行動中使用殘忍手段，還強扯一名被捕女示威者的上衣，使她在光天化日下露出內衣，在香港網路討論區「連登」引發眾怒，網民紛紛痛批「禽獸」、「黑警仆街死全家」！

這已不是港警第一次傳出性暴力執法。6月12日，有女示威者被多名男警拖行，過程上衣被掀起，露出內衣；8月4日「天水圍」行動則傳出有女示威者遭警方扯下裙子和內褲，下體全走光；8月10日「大埔上街」遊行中，有名白衣少女遭港警撲倒壓制，過程中遭警察扯上衣，摸大腿內側。

8月31日「反送中#MeToo」集會中，有示威者就指控港警，在扣留一名女示威者時，以硬物摩擦她下體，還餵食她利尿劑不讓她上廁所，讓她當場尿失禁出醜。

6月以來的多場反送中運動，已經造成香港警民之間的對立。網傳8月11日一名被捕女子遭到警員輪暴，港警則嚴正駁斥這項指控。

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