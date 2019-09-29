米蘭響應反送中 台港民眾遭中國人跟蹤、包圍鬧場

2019-09-29 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動邁入第17週，28日適逢「雨傘運動」五週年紀念日，在義大利米蘭也有來自香港及台灣的民眾發起遊行，響應「9.29全球反極權遊行」，但原先和平發送傳單、沿街喊口號的活動卻遭一群中國人包圍鬧場，雖然警方擋在兩方群眾中間，但鬧場的中國人仍不斷隔空大罵「港獨份子」、「香港是中國的！」、「有種拔了口罩啊！」等，事後更在網路社群PO出參與遊行群眾的畫面，大罵「港獨廢青」荒唐可笑。

米蘭當地時間下午4點（台灣時間晚間10點）有一群來自香港及台灣的民眾發起遊行，持續響應反送中抗爭，但原本和平表達訴求的集會，卻在遊行結束即將散場時，遭到一群中國群眾一路尾隨跟蹤，最後更包圍參與遊行的群眾。據參與遊行的群眾指出，現場有大約60人團團圍住遊行群眾，手中揮舞中國五星旗大唱中國國歌，意圖藉此阻礙遊行群眾表達訴求。

雖然在遊行群眾報警後，當地警方隨即到場協助維安，但鬧事的中國人仍不斷隔空大罵「香港是中國的！」、「港獨份子！」、「有種拔了口罩啊！」、「香港廢青！」等。之後更有中國網民在微信PO出現場畫面，意圖揭露有哪些人參與遊行，發文內容則不斷大罵「港獨廢青」，宣揚大中國思想等。

參與遊行的一名留學生表示，雖然一開始也曾有港人耐心的拿出比對畫面，說明中國官方偽造資訊誣陷香港人，但對方仍不願接受，僅跳針表示「反正我不相信你們說的！」另名支持遊行的中國民眾則透露，這些當場鬧事的學生應是中國官方驅動的，且八成領了錢。

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