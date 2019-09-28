中駐美大使館辦「十一國慶酒會」 美方出席官員層級降低

2019-09-28 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕今年是中共建政70週年，同時也是美中建交40週年，中國駐美大使館日前晚間舉辦「十一國慶酒會」，美方僅派出副助卿層級的官員參加，相較過去兩年，美國總統川普都出動高階人士捧場，顯示川普政府今年刻意降級美中關係。

綜合媒體報導，每年適逢「十一國慶」前，中國駐美大使館都會廣邀美國官員、各國使節、智庫學者等參加酒會，但今年出席的美方官員層級遠較過往低，根據與會人士透露，美方今年出席的最高層級官員為國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）與白宮國安會主任。

2017年的中國駐美使館「十一酒會」，第一千金、白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）伉儷與白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）都隆重出席，當時與會中的中國國務院副總理劉延東互動緊密，層級之高令中國傳媒廣為報導。

2018年則是由近日甫升任白宮副國安顧問的博明（Matt Pottinger），當時以白宮國安會資深主任的身分出席，博明還在酒會公開發表談話，會後中國駐美大使館也在臉書大加宣揚，展現出美中關係友好。

美方今年對中國的態度明顯降級，根據與會人士指出，「今年出席人數較去年少，氣氛也明顯較往年降溫，美國官員多是自己聚在一起閒聊，和中國官員互動冷淡」；與會人士還透露，「中國駐美大使崔天凱在介紹賓客時，一改外交慣例，先介紹立場親中的前美駐中大使芮效儉（Stapleton Roy）後，才介紹現任美方官員」。

有分析指出，正值美中關係緊張之際，川普政府可能急於在美中貿易戰中求勝，今年才未派高階官員與會，顯然川普是藉此給中國壓力，希望能為10月即將舉行的美中貿易談判施壓；此外，也有分析指出，建政70週年對中共而言意義重大，川普政府選擇讓低階層官員出席酒會，反應出美國對中共的立場。

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