反送中》5萬人挺新屋嶺被捕者 會上揭露港警暴行

2019-09-27 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動破百日，至今警方逮捕近1600人，部分示威者被拘留在新屋嶺拘留中心後，疑似遇到暴力對待、會見律師受阻等狀況，有網友今晚（27日）在中環愛丁堡廣場發起「聲援及關注新屋嶺被捕者人權集會」，大會稱有5萬人出席。

綜合港媒報導，集會期間，主辦單位讀出一名曾扣押在新屋嶺的男性被捕者自白，男子在8月底、9月初時，遭警方懷疑參與暴動及刑事毀壞被捕，當時警察在警署內要他解鎖手機，他為了保護聯絡人而拒絕，卻遭對方用胡椒噴霧噴臉，而他當時雙手被反鎖在椅後，無力抵抗。

事後，受胡椒噴霧影響，視野模糊的男子被送去新屋嶺，警察將他帶到一個漆黑房間，期間曾聽到其他男性慘叫聲，不過他未見過其他被捕人士。警察要他退去衣物搜身，並將他四肢綁住固定、帶上頭套，對方要他交岀電話密碼，他拒絕，接著被2名警員輪流施虐。

在被扣留34個小時後，男子被送至某警署，並直接送往法庭，過程中沒有見律師的機會，而警方還以消毒藥水洗去他身上的證據。待保釋後，他得知友人有替他找律師，但警方卻未提供他被關押的地點。

香港特首林鄭月娥曾在昨晚（26日）表示，新屋嶺不是常設拘留場所，是臨時拘留之用，因為被捕人數太多，行政程序不熟悉，往後警方決定不再使用新屋嶺。曾被拘留在當地的劉頴匡今天在會上反駁，24日的行動中，被捕人數僅17人，為何警署沒辦法處理？劉頴匡質疑：「新屋嶺關閉是大話中的大話。」

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