科技巨頭前談AI 教宗：切勿退回強者為王的「野蠻」社會

2019-09-28 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡近日展開為期3天的科技倫理論壇，邀請到美國Facebook、Mozilla、威騰電子等網路科技巨頭等代表座談。教宗方濟各（Pope Francis）27日談到人工智慧（AI）等科技所帶來的倫理問題，警告莫讓人類社會退回到「強者為王的野蠻時代」。

據《路透》報導 ，梵蒂岡邀請美國Facebook、Mozilla、威騰電子（Western Digital）等網路科技巨頭，以及諾貝爾獎得主、天主教倫理學家、政府監管機關、風險投資公司等代表，進行為期3天的「科技倫理」座談。

天主教宗方濟各27日在會中談及人工智慧（AI）等新興科技時表示：「科技的卓越進展，尤其是人工智慧，在人類各種活動中的應用和表現越來越重大。因此針對這個議題，極有必要進行公開且有建設性的討論。」

方濟各也向與會者警告，要當心人工智慧傳遞偏激和虛假的消息，對公共議題的辯論產生破壞，甚至操弄數以百萬計的人類思想，最糟情況可能讓和平的文明共存毀於一旦。

方濟各說：「如果人類所謂『科技發展』成為了共同利益的敵人，那恐將不幸地引導人類社會倒退至一種強者為王的『野蠻』形式。」

報導指出，近年來全球網路間諜、仇恨言論以及盜用個資的緊急情勢加劇，網路產業本身也難以應付如此險峻的事態，梵蒂岡試圖在科技與社會議題上保持預防和領先應對的位置，希望能夠給予這些未來的領頭羊一些正面影響，無論他們的宗教信仰為何。

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