喀什米爾危機 巴基斯坦總理警告恐爆發核戰

2019-09-27 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕印度8月宣布取消喀什米爾（Kashmir）自治權，與鄰國衝突再起。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）表示，他一直在聯合國大會期間發出警告，喀什米爾局勢可能演變成爆發核戰的危險。

根據《衛報》報導，今年2月，印度和巴基斯坦在邊界發生衝突，印度時隔半世紀首次轟炸巴基斯坦領土，兩軍戰機展開纏鬥。巴基斯坦釋放一名印度飛行員後，才讓局勢稍微緩和，但8月印度卻逕自宣布取消喀什米爾的自治地位，並派軍隊進駐鎮壓，印巴兩軍在邊界駁火，局勢一發不可收拾。

伊姆蘭汗受訪時痛批，印度總理莫迪（Narendra Modi）受到印度教民族主義意識形態驅使，是個「法西斯主義」者。由於喀什米爾人多數是穆斯林，如今受印度軍隊嚴密監控、逮捕反對者，伊姆蘭汗表示，「我擔心將會出現屠殺，情勢將失控。」

伊姆蘭汗說，他前來聯合國大會，就是希望與各國領導人討論局勢，「我們正在走向無人預期到規模的潛在災難」，他指出，「這是自古巴危機以來，2個核武國家逐漸走向正面對抗。」

伊姆蘭汗表達捍衛巴基斯坦領土的決心，但他也擔憂局勢失控的恐怖。伊姆蘭汗表示已向美、德、法、英提出自己的擔憂，美國總統川普也公開承諾可以調解兩國，但讓喀什米爾重回和平，仍是艱鉅的任務。

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