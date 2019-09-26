讓「失能妻」輪椅上自生自滅 狠夫不認「過失殺人」

2019-09-26 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國利物浦皇家法院（Liverpool）近日審理一起「過失殺人」案件，一名男子讓幾乎「失能」的妻子在輪椅上「生活」，由於輪椅上充滿排泄物，導致她不但被蒼蠅和蛆包圍、嚴重細菌感染患有敗血症，下半身皮膚還嚴重潰瘍；遭到緊急送醫後，她還被檢查出罹癌！經過19天後就不幸身亡。

綜合外媒報導，這起事件發生在2017年8月24日，當天，醫護人員和消防員到瓦拉赫（Richard Wallach）家中協助將61歲的妻子瓦萊麗（Valerie）送醫治療，卻被她嚴重的病情所震懾！除了幾乎無法溝通以外，她居然「吃喝拉撒」都在輪椅上解決，導致下半身都是排泄物，不僅被蒼蠅和蛆包圍，也因此遭到嚴重細菌感染、引發敗血症。

據報導，醫生當檢查出瓦萊麗有嚴重敗血症以及罹患癌症後，曾告訴瓦拉赫他妻子可能有「生命危險」，但他卻回答醫生「謝謝您讓我知道，但是誰要幫我解決問題呢？我已經便祕好幾週了。」瓦萊麗最後在9月12日去世，隨後現年66歲的瓦拉赫被指控「過失殺人罪」。

據報導，參與救援的醫療人員和消防員表示，瓦拉赫從頭到尾只在乎自己，當初曾向他告知可能必須拆「窗戶」才有辦法將瓦萊麗送出去，但他只關心他的「房屋保險」，完全不希望窗戶受到破壞；23日出席聽證會時堅決否認犯案，全案仍待進一步審理。

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