李小龍故居遭拆除 影迷痛批港府、業主

香港武打巨星李小龍位於九龍塘的故居昨日遭到拆除。（圖擷取自臉書＿Bruce Lee Club 李小龍會）

2019-09-25 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕一代武打巨星李小龍近來因香港反送中運動示威者提起他的名言「Be water」再度成為話題。不過，李小龍位於九龍塘的故居昨（24）日遭到拆除，影迷會「李小龍會」批評政府和業主「棄救」。

綜合香港媒體報導，李小龍的故居「栖鶴小築」位於九龍塘金巴倫道41號，建於1970年代。1973年初，李小龍一家搬入該處居住。李小龍去世後，該處裝修為「羅曼酒店」。2008年，業主計畫捐給政府並希望能改建為李小龍博物館，不過雙方最後並沒有達成協議，「羅曼酒店」也於2015年歇業。

業主表示，內部日久失修，但修復開支甚鉅因而決定拆除，香港屋宇署也核發拆除許可。消息傳出後，「李小龍會」隨即發起連署，要求政府將故居改建成李小龍博物館，不但可以成為一個新的旅遊景點，也能保留香港人的集體記憶，不過港府並沒有採納。

影迷會「李小龍會」昨日在臉書上發文公布李小龍故居遭拆的消息：「李小龍故居於公歷2019年9月24日，在業主及特區政府的棄救下，於今日拆毀，一代巨星故居終作飛灰。」該篇發文底下，有網友表示不捨及批評之意，「幾千億幾千億建造貪腐大白象，一個值得全球華人全球旅客朝聖之故居卻被放棄」、「一邊高喊旅遊業寒冬，一邊清拆一個世界級旅遊景點」。

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