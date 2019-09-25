憾！皮包骨模樣震撼全球 斯里蘭卡慶典象「提奇莉」死亡

2019-09-25 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡年度佛教盛典「佛牙節」（Esala Perahera）每年7、8月於首都康堤（Kandy）展開，該盛典最為著名的大象遊行，讓觀光客慕名而來，但動保團體踢爆在華麗裝飾下的大象骨瘦如柴，其中70歲母象提奇莉（Tikiri）的皮包骨樣貌曝光後震撼全球，主辦單位雖然立刻表示提奇莉已退出遊行行列接受治療，但其已於當地時間24日死亡。

據《法新社》報導，因瘦骨嶙峋的模樣震撼全球的斯里蘭卡年邁母象提奇莉，已於昨（24日）晚死亡，大象專家賈耶瓦爾登（Jayantha Jayewardene）痛批牠生前被受虐待，「提奇莉營養嚴重不足，牠能活這麼長真是一個奇蹟」，當局宣布將對提奇莉進行屍檢，釐清確切的死因。

上月「佛牙節」期間，泰國「拯救大象基金會」負責人查理特（Lek Chailert）踢爆，斯里蘭卡60隻大象連續10晚被迫遊行工作，不但腿上緊銬鐐銬，慶典的嘈雜聲、煙火也讓牠們害怕，導致只能緩慢行走，曝光了提奇莉虛弱的模樣，引發各界指責，讓主辦單位緊急宣布提奇莉退出遊行行列接受治療，但仍不幸死亡。

報導指出，亞洲象平均年齡約為60歲，而全世界在豢養情況下最長壽的大象為木柵動物園的林旺，2003年2月26日被管理員發現安詳地側臥在水池邊辭世，死因為突發性休克，享壽86歲。

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