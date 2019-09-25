美軍擬開發「飛行汽車」 追求靜音高速垂直起降

2019-09-25 18:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國網站《大眾機械》報導，美國空軍正尋求開發「飛行汽車」，希望借鑒民航企業的「空中計程車」服務，創造一種能夠悄無聲息地飛行的種軍用運輸工具，進一步提升後勤優勢，不但可以運輸武器及兵力，也可在空中為戰機重新裝填彈藥。

美空軍負責採購技術與物流的助理部長魯柏（William Roper）表示，今年秋天，空軍將啟動一項名為「最佳敏捷性」（Agility Prime）的計畫，嘗試利用民用飛行汽車來滿足軍方的高速垂直起降能力，並最終取代V-22魚鷹式傾斜旋翼機（V-22 Osprey）。儘管這種飛行汽車可能無法完成「魚鷹」的全部任務，但它有很多優勢，特別是在後勤方面。

報導指出，美國空軍目前似乎正在根據不同的任務調整飛行汽車的概念，不再將飛行汽車視為特種作戰的運輸工具，而是將其用作某種意義上的飛行吉普車或卡車。

近年來，美軍越來越重視無人駕駛飛行器研發和運用，先後推出十餘種軍用無人機投入戰場前沿部署，成為世界公認的無人系統大國。同時，美軍對於新型無人駕駛飛行器的研發探索也從未停止，「飛行汽車」就是要把直升機的空運作戰能力與戰術車輛的全地形能力結合起來，以全新的垂直起降能力適應複雜戰場環境的超前嘗試。

報導指出，美軍正在向分散式作戰的理念靠攏，將小批量戰機分散部署於更廣闊的範圍，以此對抗敵軍的攻擊。這可能包括利用民用機場和其他地點起降戰機。運載著一批空對空導彈或其他彈藥的飛行汽車，可與F-35A戰機在偏遠的機場會合，重新武裝戰機以執行新的任務。

相較於直升機和傾斜旋翼機發出的聲音能夠傳至數公里以外，容易向地面敵軍洩露己方行蹤，美國空軍構想中的飛行汽車雜訊相對較小，能在整個戰場及附近區域運輸部隊，卻可避免常規動力飛機的旋翼發出的巨大雜訊。

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