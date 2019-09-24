《紐時》黑人女副主編涉種族歧視 推特曾嗆「愚蠢白人」

2019-09-24 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》又被爆出底下員工出現種族歧視言論，一名黑人副主編休斯（Jazmine Hughes）在2014年至2017年間，多次在推特上嗆「愚蠢的白人」，除了嗆白人外，也發表有歧視猶太人的貼文。

美國右翼新聞網站《布萊巴特新聞網》爆料，《紐約時報》女副主編休斯在2014至2017年間，多次在推特上發表帶有種族冒犯意味的言論，她曾嗆「減少關注愚蠢的白人」，使她壓力減小不少；休斯還稱讚美國知名黑人女演員戴維絲（Viola Davis）的自然捲，稱「每當她的頭髮出現在電視上一次，我就可以少向愚蠢的白人解釋一次重力和捲髮。」

她也曾在推特上PO出一張她白人男友的照片，稱和白人約會「非常多采多姿」，因為可以用某種方式取笑他們所做的一切，在2016年川普當選美國總統後，她怒批白人，特別是「白人女性」，幫助川普勝選。

休斯也對猶太人帶有刻板印象，寫到「猶太人很會賺錢」，報導指出這是一句常見的反猶言論，她也曾推特中寫道貝斯．以色列（Beth Israel）是誰？她怎麼會有這麼多醫院？（Beth Israel是希伯來語以色列之屋的意思，在美國有許多貝斯．以色列醫院或醫療中心）

《紐約時報》近日深陷底下員工種族歧視麻煩，高級編輯皮爾桑提（Tom Wright-Piersanti）因在社交媒體上的一系列反猶和種族歧視言論而被迫道歉，在此之前華盛頓副主編也因推文帶有種族主義色彩，而被降職處分。

報導指出稱，截至目前為止，尚未有人要求休斯道歉，《紐約時報》及當事人也亦未回應。

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