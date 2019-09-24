好熱！日本小學運動會排演 35名學童中暑送醫

2019-09-24 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣白井市的七次台小學，今（24日）上午11時30許學生們進行運動會排演時，傳出35名學童出現中暑症狀送醫。

《NHK》報導，當時小學生們正在為下個月5日舉行的運動會開幕式和閉幕式展開練習，但4年級和6年級共有35名學生身體不適，校方連忙向消防單位通報。

據了解，千葉縣今天中午12時許的氣溫超過30度，非常炎熱。一名小學2年級學童的20歲媽媽透露，她聽朋友說有學生中暑不適，雖然自己有幫孩子準備麥茶，但還是非常擔心。

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