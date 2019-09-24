震驚！海地國會議員向抗議民眾開槍 美聯社攝影師受傷

海地參議員費特希爾（Jean Marie Ralph Fethiere）掏出手槍直接對民眾直接開槍。（路透）

2019-09-24 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕身為一國的國會議員，竟直接向民眾開槍！海地參議員費特希爾（Jean Marie Ralph Fethiere），於當地時間23日因為座車被抗議民眾攔下，竟氣得下車掏出手槍直接開火，導致《美聯社》攝影師受傷。

據《路透》報導，費特希爾當時乘坐白色車輛，從首都太子港的議會大樓出來，幾名抗議者對其大喊大叫並猛拉車門，身穿黑色西裝外套和牛仔褲的費特希爾二話不說，直接下車連開好幾槍，現場民眾驚慌奔逃。

費特希爾向民眾開火後回到車上，座車就此駛離停車場。《美聯社》在一份報告中透露，攝影師奇瑞（Dieu-Nalio Chery）下顎受傷，疑似遭到子彈碎片擊中，將動手術清除。

有消息指出，現場還有另一名保安人員受傷，但目前並沒有進一步細節傳出。費特希爾事後對此表示，他只是在自衛而已。

海地是西半球最貧窮的國家，長期以來依賴附近的委內瑞拉運送燃油。原來，委內瑞拉透過Petrocaribe計劃向加勒比海國家提供廉價融資，協助購買汽油、柴油和其他產品。

不過，委內瑞拉近年來經濟動盪，該計劃於去年終止，迫使海地重返國際市場，導致燃油價格上漲。海地政府在與一家美國能源貿易公司之間發生糾紛後，更導致該國1100萬人遭遇停電和燃料短缺，造成民怨四起。

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